RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Бізнес відзавтра зможуть
штрафувати за відсутність масок...

Бізнес відзавтра зможуть штрафувати за відсутність масок...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:32

Бізнес відзавтра зможуть штрафувати за відсутність масок...

Пропонуємо до обговорення:
Закон офіційно опубліковано в парламентській газеті “Голос України”.

Дивися повний текст Бізнес відзавтра зможуть штрафувати за відсутність масок у клієнтів і персоналу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92042
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:32

да вначале тех же охранников с маской на бороде штрафуйте и полицейских. В метро, где куча камер и то не могут навести порядок! А вот мелкого предпринимателя - давайте разорять, штрафы ему выписывать. Как заставить неадеквата одеть маску, если даже полиция не может это сделать на государственных объектах и том же транспорте? Идиоты!
pmdunavesta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 06.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:03

  pmdunavesta написав:да вначале тех же охранников с маской на бороде штрафуйте и полицейских. В метро, где куча камер и то не могут навести порядок! А вот мелкого предпринимателя - давайте разорять, штрафы ему выписывать. Как заставить неадеквата одеть маску, если даже полиция не может это сделать на государственных объектах и том же транспорте? Идиоты!

еще в прошлый раз все обсудули: просто не обслуживать -- он сам уйдет. В особо тяжелых случаях -- вызывать полицию.
_hunter
 
Повідомлень: 3418
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За день до локдауна бізнес не розуміє, за якими... 1, 2
R2 » Чет 07 січ, 2021 17:29
18 1598
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 січ, 2021 13:40
_hunter
5 недолугих бізнес-ідей, на яких люди раптово...
R2 » Чет 31 гру, 2020 18:23
6 1211
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 січ, 2021 16:54
icebond7
Як локдаун у січні вплине на бізнес
R2 » Нед 27 гру, 2020 22:39
1 174
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 22:39
ruslan42212

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28501)
13.01.2021 12:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.