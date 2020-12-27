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Бізнес відзавтра зможуть
штрафувати за відсутність масок...

Бізнес відзавтра зможуть штрафувати за відсутність масок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:32

Бізнес відзавтра зможуть штрафувати за відсутність масок...

Пропонуємо до обговорення:
Закон офіційно опубліковано в парламентській газеті “Голос України”.

Дивися повний текст Бізнес відзавтра зможуть штрафувати за відсутність масок у клієнтів і персоналу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 10:32

да вначале тех же охранников с маской на бороде штрафуйте и полицейских. В метро, где куча камер и то не могут навести порядок! А вот мелкого предпринимателя - давайте разорять, штрафы ему выписывать. Как заставить неадеквата одеть маску, если даже полиция не может это сделать на государственных объектах и том же транспорте? Идиоты!
pmdunavesta
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:03

  pmdunavesta написав:да вначале тех же охранников с маской на бороде штрафуйте и полицейских. В метро, где куча камер и то не могут навести порядок! А вот мелкого предпринимателя - давайте разорять, штрафы ему выписывать. Как заставить неадеквата одеть маску, если даже полиция не может это сделать на государственных объектах и том же транспорте? Идиоты!

еще в прошлый раз все обсудули: просто не обслуживать -- он сам уйдет. В особо тяжелых случаях -- вызывать полицию.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:47

Re: Бізнес відзавтра зможуть штрафувати за відсутність масок

Забавно другое. Штрафы выписывали уже в прошлом году. Во всяком случае в магазинчике в дачном посёлке (т.е. не так, чтобы толпами посещаемое место) около меня ещё полгода назад висело объявление: "Вход только в масках! Проверяют и штрафуют!" А начинать это делать смогут только завтра?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:52

  _hunter написав:еще в прошлый раз все обсудули: просто не обслуживать -- он сам уйдет. В особо тяжелых случаях -- вызывать полицию.

нарушение ст 633 ЦКУ
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 01:14

  Ромасик написав:
  _hunter написав:еще в прошлый раз все обсудули: просто не обслуживать -- он сам уйдет. В особо тяжелых случаях -- вызывать полицию.

нарушение ст 633 ЦКУ


А п.5 ст. 633 не смущает?

"5. Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов'язкові для сторін при укладенні і виконанні публічного договору."
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:23

  alibob написав:
  Ромасик написав:
  _hunter написав:еще в прошлый раз все обсудули: просто не обслуживать -- он сам уйдет. В особо тяжелых случаях -- вызывать полицию.

нарушение ст 633 ЦКУ


А п.5 ст. 633 не смущает?

"5. Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов'язкові для сторін при укладенні і виконанні публічного договору."

А они не установлены, нет закона обязывающего ходить в маске если тебе не поставлен диагноз "болен".
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:26

  Ромасик написав:
  _hunter написав:еще в прошлый раз все обсудули: просто не обслуживать -- он сам уйдет. В особо тяжелых случаях -- вызывать полицию.

нарушение ст 633 ЦКУ

И? -- я же написал: "в особо тяжелых случаях -- вызывать полицию".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:30

  vitaliy_berdinskikh написав:
  alibob написав:
  Ромасик написав:нарушение ст 633 ЦКУ


А п.5 ст. 633 не смущает?

"5. Актами цивільного законодавства можуть бути встановлені правила, обов'язкові для сторін при укладенні і виконанні публічного договору."

А они не установлены, нет закона обязывающего ходить в маске если тебе не поставлен диагноз "болен".

Как это не установлены? -- вот даже в новости пишут -- новый закон "появился":
Закон про внесення змін до законодавства щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, яким передбачається штраф для бізнесу за неналежне запобігання хворобі, офіційно опубліковано в парламентській газеті “Голос України”. Він набуде чинності у четвер, 14 січня.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:40

  _hunter написав:Как это не установлены? -- вот даже в новости пишут -- новый закон "появился":
Закон про внесення змін до законодавства щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, яким передбачається штраф для бізнесу за неналежне запобігання хворобі, офіційно опубліковано в парламентській газеті “Голос України”. Він набуде чинності у четвер, 14 січня.

Ещё один спец по коронавирусам читает только последнее сообщние дискуссии и бросается оспаривать то что ему там "прочиталось" :roll:
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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