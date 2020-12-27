Бізнес відзавтра зможуть штрафувати за відсутність масок...

vitaliy_berdinskikh написав:_hunter написав:Как это не установлены? -- вот даже в новости пишут -- новый закон "появился":Закон про внесення змін до законодавства щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, яким передбачається штраф для бізнесу за неналежне запобігання хворобі, офіційно опубліковано в парламентській газеті “Голос України”. Він набуде чинності у четвер, 14 січня.
Ещё один спец по коронавирусам читает только последнее сообщние дискуссии и бросается оспаривать то что ему там "прочиталось"
Если внимательно прочитать тему с самого начала -- окажется, что мое сообщение в этой "дискуссии" -- второе...