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Бізнес відзавтра зможуть
штрафувати за відсутність масок...

Бізнес відзавтра зможуть штрафувати за відсутність масок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:53

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Как это не установлены? -- вот даже в новости пишут -- новый закон "появился":
Закон про внесення змін до законодавства щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, яким передбачається штраф для бізнесу за неналежне запобігання хворобі, офіційно опубліковано в парламентській газеті “Голос України”. Він набуде чинності у четвер, 14 січня.

Ещё один спец по коронавирусам читает только последнее сообщние дискуссии и бросается оспаривать то что ему там "прочиталось" :roll:

Если внимательно прочитать тему с самого начала -- окажется, что мое сообщение в этой "дискуссии" -- второе...
_hunter
 
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