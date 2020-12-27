Бізнес відзавтра зможуть штрафувати за відсутність масок...
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_hunter написав:Как это не установлены? -- вот даже в новости пишут -- новый закон "появился":
Закон про внесення змін до законодавства щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, яким передбачається штраф для бізнесу за неналежне запобігання хворобі, офіційно опубліковано в парламентській газеті “Голос України”. Він набуде чинності у четвер, 14 січня.
Ещё один спец по коронавирусам читает только последнее сообщние дискуссии и бросается оспаривать то что ему там "прочиталось"
Если внимательно прочитать тему с самого начала -- окажется, что мое сообщение в этой "дискуссии" -- второе...
Каким боком тут штрафы для бизнеса о которых пишешь ты - загадка. Эта дурная норма предусматривает ответственность за то, за что предприниматель не отвечает от слова совсем. Это как наказать тебя штрафом за то что солнце взошло или кто-то в Харькове въехал в столб.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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Каким боком тутштрафы для бизнеса о которых пишешь ты - загадка. Эта дурная норма предусматривает ответственность за то, за что предприниматель не отвечает от слова совсем. Это как наказать тебя штрафом за то что солнце взошло или кто-то в Харькове въехал в столб.
Никуда она особо не смещалась: топик-стартер спросил:
pmdunavesta написав:... Как заставить неадеквата одеть маску, если даже полиция ...
т.е. что делать (что бы не "попасть на штраф"), если покупатель усиленно отказывается от маски.
как это "не существует":
Соответствующий закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №1000-IX Верховная Рада приняла 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал 19 ноября, а 20 ноября он был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".
носить нужно независимо от "если ты не болен".
Самым прямым боком: закон о "ответственности за покупателя" является достаточной причиной этого самого покупателя не обслуживать по причине "нарушения того же публичного договора". А если покупатель уверен, что его права таки нарушаются -- как я уже писал:
_hunter написав:
Ромасик написав:
_hunter написав:еще в прошлый раз все обсудули: просто не обслуживать -- он сам уйдет. В особо тяжелых случаях -- вызывать полицию.
нарушение ст 633 ЦКУ
И? -- я же написал: "в особо тяжелых случаях -- вызывать полицию".