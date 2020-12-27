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Бізнес відзавтра зможуть
штрафувати за відсутність масок...

Бізнес відзавтра зможуть штрафувати за відсутність масок...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:53

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Как это не установлены? -- вот даже в новости пишут -- новый закон "появился":
Закон про внесення змін до законодавства щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, яким передбачається штраф для бізнесу за неналежне запобігання хворобі, офіційно опубліковано в парламентській газеті “Голос України”. Він набуде чинності у четвер, 14 січня.

Ещё один спец по коронавирусам читает только последнее сообщние дискуссии и бросается оспаривать то что ему там "прочиталось" :roll:

Если внимательно прочитать тему с самого начала -- окажется, что мое сообщение в этой "дискуссии" -- второе...
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:15

Re: Бізнес відзавтра зможуть штрафувати за відсутність масок

  _hunter написав:Если внимательно прочитать тему с самого начала -- окажется, что мое сообщение в этой "дискуссии" -- второе...
Дискуссия плавно сместилась от обсуждения ответственности самих продавцев до способов воздействия на покупателей.

И отказ в обслуживании по причине отсутствия маски - нарушение статьи ГК поскольку не существует описанного в законе обязанности носить маску если ты не болен, а следовательно нельзя применить пункт 5 статьи 633 и отказ от обслуживания нарушает пункт 4 этой же статьи.

Каким боком тут штрафы для бизнеса о которых пишешь ты - загадка. Эта дурная норма предусматривает ответственность за то, за что предприниматель не отвечает от слова совсем. Это как наказать тебя штрафом за то что солнце взошло или кто-то в Харькове въехал в столб.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:33

Про "акти цивільного законодавства"

Про ст. 633:
Они су.и написали именно "акти", а не "законодавство". А под термин акты попадают и постановы КМ и акты президента (и других органов).
https://legalexpert.in.ua/komkodeks/gk/79-gk/364-4.html

Обкладывают всё плотнее и плотнее.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:49

  vitaliy_berdinskikh написав:
  _hunter написав:Если внимательно прочитать тему с самого начала -- окажется, что мое сообщение в этой "дискуссии" -- второе...
Дискуссия плавно сместилась от обсуждения ответственности самих продавцев до способов воздействия на покупателей.

И отказ в обслуживании по причине отсутствия маски - нарушение статьи ГК поскольку не существует описанного в законе обязанности носить маску если ты не болен, а следовательно нельзя применить пункт 5 статьи 633 и отказ от обслуживания нарушает пункт 4 этой же статьи.

Каким боком тут штрафы для бизнеса о которых пишешь ты - загадка. Эта дурная норма предусматривает ответственность за то, за что предприниматель не отвечает от слова совсем. Это как наказать тебя штрафом за то что солнце взошло или кто-то в Харькове въехал в столб.

Никуда она особо не смещалась: топик-стартер спросил:
  pmdunavesta написав:... Как заставить неадеквата одеть маску, если даже полиция ...

т.е. что делать (что бы не "попасть на штраф"), если покупатель усиленно отказывается от маски.

как это "не существует":
Соответствующий закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №1000-IX Верховная Рада приняла 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал 19 ноября, а 20 ноября он был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

носить нужно независимо от "если ты не болен".

Самым прямым боком: закон о "ответственности за покупателя" является достаточной причиной этого самого покупателя не обслуживать по причине "нарушения того же публичного договора".
А если покупатель уверен, что его права таки нарушаются -- как я уже писал:
  _hunter написав:
  Ромасик написав:
  _hunter написав:еще в прошлый раз все обсудули: просто не обслуживать -- он сам уйдет. В особо тяжелых случаях -- вызывать полицию.

нарушение ст 633 ЦКУ

И? -- я же написал: "в особо тяжелых случаях -- вызывать полицию".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:53

  alibob написав:Про ст. 633:
Они су.и написали именно "акти", а не "законодавство". А под термин акты попадают и постановы КМ и акты президента (и других органов).
https://legalexpert.in.ua/komkodeks/gk/79-gk/364-4.html

Обкладывают всё плотнее и плотнее.

Постановый и прочие акты КМ могут регулировать только то на что у КМ есть право согласно закона. Тоесть как не крути: сначала маски в законе, а потом уже в постановах КМ.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:55

Re: Бізнес відзавтра зможуть штрафувати за відсутність масок

  _hunter написав:носить нужно независимо от "если ты не болен".

Цитату пожалуйста из закона который устанавливает такую обязанность. В админ.кодексе об этом ни слова, там наказание за нарушение.

То что в админ.кодексе есть наказание за парковку не означает что в Украине нельзя парковаться. Как и наказание за средние и тяжкие увечья не означает что в Украине запрещены хирургические операции.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 12:06

  vitaliy_berdinskikh написав:Цитату пожалуйста из закона который устанавливает такую обязанность. В админ.кодексе об этом ни слова, там наказание за нарушение.

То что в админ.кодексе есть наказание за парковку не означает что в Украине нельзя парковаться. Как и наказание за средние и тяжкие увечья не означает что в Украине запрещены хирургические операции.

Согласен. Но, как я уже писал три раза:
  _hunter написав:А если покупатель уверен, что его права таки нарушаются -- как я уже писал:
  _hunter написав:
  _hunter написав:В особо тяжелых случаях -- вызывать полицию.

И? -- я же написал: "в особо тяжелых случаях -- вызывать полицию".
_hunter
 
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