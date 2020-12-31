Бізнес відзавтра зможуть штрафувати за відсутність масок...

Додано: Чет 14 січ, 2021 11:49

pmdunavesta написав: ... Как заставить неадеквата одеть маску, если даже полиция ... ... Как заставить неадеквата одеть маску, если даже полиция ...

Соответствующий закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" №1000-IX Верховная Рада приняла 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал 19 ноября, а 20 ноября он был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

_hunter написав: Ромасик написав: _hunter написав: еще в прошлый раз все обсудули: просто не обслуживать -- он сам уйдет. В особо тяжелых случаях -- вызывать полицию. еще в прошлый раз все обсудули: просто не обслуживать -- он сам уйдет. В особо тяжелых случаях -- вызывать полицию.

нарушение ст 633 ЦКУ нарушение ст 633 ЦКУ

И? -- я же написал: "в особо тяжелых случаях -- вызывать полицию". И? -- я же написал:

Никуда она особо не смещалась: топик-стартер спросил:т.е. что делать (что бы не "попасть на штраф"), если покупатель усиленно отказывается от маски.как это "не существует":носить нужно независимо от "если ты не болен".Самым прямым боком: закон о "ответственности за покупателя" является достаточной причиной этого самого покупателя не обслуживать по причине "нарушения того же публичного договора".А если покупатель уверен, что его права таки нарушаются -- как я уже писал: