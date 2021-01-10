12 січня на аукціоні від продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив 8,9 мільярда гривень.
Дивися повний текст Мінфін продав держоблігацій на майже 9 мільярдів.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 11:38
Мінфін продав держоблігацій на майже 9 мільярдів
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Дивися повний текст Мінфін продав держоблігацій на майже 9 мільярдів.
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:38
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