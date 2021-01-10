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Мінфін продав держоблігацій
на майже 9 мільярдів

Мінфін продав держоблігацій на майже 9 мільярдів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:38

Мінфін продав держоблігацій на майже 9 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
12 січня на аукціоні від продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив 8,9 мільярда гривень.

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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:38

наші жмурики від влади знову добри вклалися під видом загранфондів...
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