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Ефективна всього на 50,4%: нові дані про китайську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:51
Пропонуємо до обговорення:
Розроблена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина CoronaVac захищає від COVID-19 всього на 50,4%. Цей показник є значно нижчим за оголошені раніше 78%.
Дивися повний текст Ефективна всього на 50,4%: нові дані про китайську вакцину від коронавірусу, яку придбала Україна
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Додано: Сер 13 січ, 2021 11:51
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