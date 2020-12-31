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Ефективна всього на 50,4%:
нові дані про китайську...

Ефективна всього на 50,4%: нові дані про китайську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:51

Ефективна всього на 50,4%: нові дані про китайську...

Пропонуємо до обговорення:
Розроблена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина CoronaVac захищає від COVID-19 всього на 50,4%. Цей показник є значно нижчим за оголошені раніше 78%. 

Дивися повний текст Ефективна всього на 50,4%: нові дані про китайську вакцину від коронавірусу, яку придбала Україна.
R2
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