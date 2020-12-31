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Ефективна всього на 50,4%: нові дані про китайську...
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Додано: Сер 13 січ, 2021 11:51
Пропонуємо до обговорення:
Розроблена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина CoronaVac захищає від COVID-19 всього на 50,4%. Цей показник є значно нижчим за оголошені раніше 78%.
Дивися повний текст Ефективна всього на 50,4%: нові дані про китайську вакцину від коронавірусу, яку придбала Україна
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R2
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Додано: Сер 13 січ, 2021 11:51
"Зато не у москалей!" (с)
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RomanTik
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:21
Вот молодцы! очень эффективно сработали. Теперь прививаться не пойдут даже те, кто в принципе был не против вакцинации. Я, например, даже бесплатно колоть китайское не буду. Так же как и моя семья.
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ALexxxS
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:32
У плацебо результат и то выше )))
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p_a_l
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:55
А на ціну не звернули увагу ? Майже 18 баксів за дозу . Це дешева вакцина ? Ага ...
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Puente
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:14
Puente написав:
А на ціну не звернули увагу ? Майже 18 баксів за дозу . Це дешева вакцина ?
Ага ...
Ну, как бы да: две чашки кофе в Старбаксе...
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_hunter
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:21
ALexxx, тех кто не пойдет, тех "пойдут".В странах -соседях и слева, и справа уже есть наработки "добровольной" вакцинации.Золотое дно, интересно паспорт для вакцинации страничек на 10 сделают или больше? С запасом на всю жизнь.
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finua
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:21
p_a_l написав:
У плацебо результат и то выше )))
Вообще-то показатель эффективности (по формуле вычисления) это то насколько лучше вакцина, чем в группе плацебо.
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freeze
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Додано: Сер 13 січ, 2021 14:20
_hunter написав: Puente написав:
А на ціну не звернули увагу ? Майже 18 баксів за дозу . Це дешева вакцина ?
Ага ...
Ну, как бы да: две чашки кофе в Старбаксе...
Это в каком старбаксе чашка кофе стоит под 10 дол? В Варшаве в том году было 13-16 злотых в зависимости от вида и объема. Это 3-4 дол.США. Или опять сравниваем с ценами в Цюрихе и Лондоне?))) как тут один недавно товарищ озвучил цену на проезд в городах Евросоюза в 5-8 евро за раз
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ALexxxS
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Додано: Сер 13 січ, 2021 14:53
ALexxxS написав: _hunter написав: Puente написав:
А на ціну не звернули увагу ? Майже 18 баксів за дозу . Це дешева вакцина ?
Ага ...
Ну, как бы да: две чашки кофе в Старбаксе...
Это в каком старбаксе чашка кофе стоит под 10 дол? В Варшаве в том году было 13-16 злотых в зависимости от вида и объема. Это 3-4 дол.США. Или опять сравниваем с ценами в Цюрихе и Лондоне?))) как тут один недавно товарищ озвучил цену на проезд в городах Евросоюза в 5-8 евро за раз
Давно был -- запамятовал -- возможно это было на двоих.
Ладно: 5-6 чашек кофе. Не уверен, что 3..4 чашки кофе -- такая уж принципиальная разница.
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_hunter
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