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Ефективна всього на 50,4%:
нові дані про китайську...

Ефективна всього на 50,4%: нові дані про китайську...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:51

Ефективна всього на 50,4%: нові дані про китайську...

Пропонуємо до обговорення:
Розроблена китайською компанією Sinovac Biotech вакцина CoronaVac захищає від COVID-19 всього на 50,4%. Цей показник є значно нижчим за оголошені раніше 78%. 

Дивися повний текст Ефективна всього на 50,4%: нові дані про китайську вакцину від коронавірусу, яку придбала Україна.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:51

"Зато не у москалей!" (с)
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:21

Вот молодцы! очень эффективно сработали. Теперь прививаться не пойдут даже те, кто в принципе был не против вакцинации. Я, например, даже бесплатно колоть китайское не буду. Так же как и моя семья.
ALexxxS
 
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У плацебо результат и то выше )))
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:55

Re: Ефективна всього на 50,4%: нові дані про китайську...

А на ціну не звернули увагу ? Майже 18 баксів за дозу . Це дешева вакцина ? Ага ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:14

  Puente написав:А на ціну не звернули увагу ? Майже 18 баксів за дозу . Це дешева вакцина ? Ага ...

Ну, как бы да: две чашки кофе в Старбаксе...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:21

ALexxx, тех кто не пойдет, тех "пойдут".В странах -соседях и слева, и справа уже есть наработки "добровольной" вакцинации.Золотое дно, интересно паспорт для вакцинации страничек на 10 сделают или больше? С запасом на всю жизнь.
finua
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:21

  p_a_l написав:У плацебо результат и то выше )))


Вообще-то показатель эффективности (по формуле вычисления) это то насколько лучше вакцина, чем в группе плацебо.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:20

  _hunter написав:
  Puente написав:А на ціну не звернули увагу ? Майже 18 баксів за дозу . Це дешева вакцина ? Ага ...

Ну, как бы да: две чашки кофе в Старбаксе...


Это в каком старбаксе чашка кофе стоит под 10 дол? В Варшаве в том году было 13-16 злотых в зависимости от вида и объема. Это 3-4 дол.США. Или опять сравниваем с ценами в Цюрихе и Лондоне?))) как тут один недавно товарищ озвучил цену на проезд в городах Евросоюза в 5-8 евро за раз
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:53

  ALexxxS написав:
  _hunter написав:
  Puente написав:А на ціну не звернули увагу ? Майже 18 баксів за дозу . Це дешева вакцина ? Ага ...

Ну, как бы да: две чашки кофе в Старбаксе...


Это в каком старбаксе чашка кофе стоит под 10 дол? В Варшаве в том году было 13-16 злотых в зависимости от вида и объема. Это 3-4 дол.США. Или опять сравниваем с ценами в Цюрихе и Лондоне?))) как тут один недавно товарищ озвучил цену на проезд в городах Евросоюза в 5-8 евро за раз

Давно был -- запамятовал -- возможно это было на двоих.
Ладно: 5-6 чашек кофе. Не уверен, что 3..4 чашки кофе -- такая уж принципиальная разница.
_hunter
 
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