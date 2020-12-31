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Ефективна всього на 50,4%: нові дані про китайську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 17:08
Надеемся что данной вакциной будут прививать всех тех кто заключил данный контракт,кстати в Индонезии этот китайский ширпотреб стоит в разы дешевле..
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livs375
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Додано: Сер 13 січ, 2021 17:45
Что я еще неделю назад и говорил.
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asurovv960
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