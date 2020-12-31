Ефективна всього на 50,4%: нові дані про китайську...
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Перепощу с "профильной" ветки (с минимумом изменений):
ЛАД написав:
Рикардо Паласиос, медицинский директор по клиническим исследованиям в Butantan, сказал во вторник, что новые результаты более низкой эффективности включают данные об этих «очень легких» случаях.
Частичное раскрытие информации об испытаниях вакцин в Китае во всем мире вызвало опасения, что они не являются объектом такого же общественного контроля, как альтернативы в США и Европе.
Паласиос и официальные лица правительства штата Сан-Паулу, которое финансирует Бутантан, подчеркнули хорошую новость о том, что ни один из добровольцев, которым была сделана прививка CoronaVac, не должен был быть госпитализирован с симптомами Covid-19.
Эксперты в области общественного здравоохранения заявили, что одно только это станет облегчением для бразильских больниц, которые терпят неудачу из-за растущего числа больных. Тем не менее, чтобы обуздать пандемию с помощью вакцины, допускающей так много легких случаев, потребуется больше времени.