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Ефективна всього на 50,4%:
нові дані про китайську...

Ефективна всього на 50,4%: нові дані про китайську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:08

Надеемся что данной вакциной будут прививать всех тех кто заключил данный контракт,кстати в Индонезии этот китайский ширпотреб стоит в разы дешевле..
livs375
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:45

Что я еще неделю назад и говорил.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:54

Перепощу с "профильной" ветки (с минимумом изменений):
  ЛАД написав:
Рикардо Паласиос, медицинский директор по клиническим исследованиям в Butantan, сказал во вторник, что новые результаты более низкой эффективности включают данные об этих «очень легких» случаях.

Частичное раскрытие информации об испытаниях вакцин в Китае во всем мире вызвало опасения, что они не являются объектом такого же общественного контроля, как альтернативы в США и Европе.

Паласиос и официальные лица правительства штата Сан-Паулу, которое финансирует Бутантан, подчеркнули хорошую новость о том, что ни один из добровольцев, которым была сделана прививка CoronaVac, не должен был быть госпитализирован с симптомами Covid-19.

Эксперты в области общественного здравоохранения заявили, что одно только это станет облегчением для бразильских больниц, которые терпят неудачу из-за растущего числа больных. Тем не менее, чтобы обуздать пандемию с помощью вакцины, допускающей так много легких случаев, потребуется больше времени.

https://www.theguardian.com/world/live/2021/jan/13/coronavirus-live-news-chinese-vaccine-50-effective-in-brazil-us-cdc-expands-pre-flight-covid-testing?page=with:block-5ffe39d78f08dc561ae90706#block-5ffe39d78f08dc561ae90706 - цитата в гугл-переводе.

А Некто, как всегда, даёт обрезанную цитату с https://coronavirus.tsn.ua/efektivna-vsogo-na-50-4-z-yavilisya-novi-dani-pro-kitaysku-vakcinu-vid-koronavirusu-yaku-pridbala-ukrayina-1704010.html. Причём, как всегда, без ссылки на источник.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:06

  Puente написав:А на ціну не звернули увагу ? Майже 18 баксів за дозу . Це дешева вакцина ? Ага ...


"...не читайте советских газет на ночь..."©
все адекватная информация по вакцинам есть на нормальных сайтах:
https://www.bloomberg.com/graphics/covi ... tribution/
https://www.raps.org/news-and-articles/ ... ne-tracker
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:07

  _hunter написав:
  Puente написав:А на ціну не звернули увагу ? Майже 18 баксів за дозу . Це дешева вакцина ? Ага ...

Ну, как бы да: две чашки кофе в Старбаксе...


Это ровно половина стоимости проезда 60 км на пригородном поезде из NJ в NYC.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:08

Ефективна на 50.4% - або поможе, або не поможе )))
pvol2
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:26

  Dear_Sir написав:
  _hunter написав:
  Puente написав:А на ціну не звернули увагу ? Майже 18 баксів за дозу . Це дешева вакцина ? Ага ...

Ну, как бы да: две чашки кофе в Старбаксе...


Это ровно половина стоимости проезда 60 км на пригородном поезде из NJ в NYC.


Обалдеть. чтобы добраться из NJ в NYC надо потратить 36 дол??? спорить не могу, но как-то дорого. самолетом дешевле будет)))
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:42

  ALexxxS написав:
  Dear_Sir написав:
  _hunter написав:Ну, как бы да: две чашки кофе в Старбаксе...


Это ровно половина стоимости проезда 60 км на пригородном поезде из NJ в NYC.


Обалдеть. чтобы добраться из NJ в NYC надо потратить 36 дол??? спорить не могу, но как-то дорого. самолетом дешевле будет)))

Да пофиг: что главное -- это не стоимость "колеса от Майбаха" или "фары от Кайена". Даже если считать в чашках кофе "в ларьке от Ахмэта" (по баксу за чашку) -- две дозы даже бомж себе позволить может
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:36

  _hunter написав:Да пофиг: что главное -- это не стоимость "колеса от Майбаха" или "фары от Кайена". Даже если считать в чашках кофе "в ларьке от Ахмэта" (по баксу за чашку) -- две дозы даже бомж себе позволить может


Это бесспорно. Я уверен, что каждый на этом форуме может себе это позволить. Спор ведь не об этом. Разговор о том, что государство потратило наши с вами деньги на неэффективную вакцину. И уплатили при этом цену сопоставимую с той же оксфордской. Потом они начнут прививать людей. Каждый второй, судя по статье, будет все равно болеть но в легкой или очень легкой форме. Он станет бессимптомным носителем вируса, и будет заражать тех, кто не привит. А таких будет подавляющее большинство. Потому что даже китайской вакцины закупили всего на несколько миллионов человек. А та вакцина, которая работает с эффективностью 90+ - будет продаваться в частных клиниках или главврачами госбольниц, но уже не по 18 баксов, а по 180 за дозу.а в начале самом (вспоминаем цены на маски и антисептики год назад) и по 300, а может и по 500 долларов за дозу. И будет через год следующая ситуация. часть населения все равно переболеет - половина привитых Синоваком и остальные вообще не привитые. Счастливые обладатели Лексусов, Ренджиков и Мерсов привьются нормальными вакцинами. А оставшиеся 40-50% населения так и будет ходить в масках и жить от локдауна до локдауна
ALexxxS
 
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  #<12
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