Ефективна всього на 50,4%: нові дані про китайську...
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Перепощу с "профильной" ветки (с минимумом изменений):
ЛАД написав:
Рикардо Паласиос, медицинский директор по клиническим исследованиям в Butantan, сказал во вторник, что новые результаты более низкой эффективности включают данные об этих «очень легких» случаях.
Частичное раскрытие информации об испытаниях вакцин в Китае во всем мире вызвало опасения, что они не являются объектом такого же общественного контроля, как альтернативы в США и Европе.
Паласиос и официальные лица правительства штата Сан-Паулу, которое финансирует Бутантан, подчеркнули хорошую новость о том, что ни один из добровольцев, которым была сделана прививка CoronaVac, не должен был быть госпитализирован с симптомами Covid-19.
Эксперты в области общественного здравоохранения заявили, что одно только это станет облегчением для бразильских больниц, которые терпят неудачу из-за растущего числа больных. Тем не менее, чтобы обуздать пандемию с помощью вакцины, допускающей так много легких случаев, потребуется больше времени.
_hunter написав:Да пофиг: что главное -- это не стоимость "колеса от Майбаха" или "фары от Кайена". Даже если считать в чашках кофе "в ларьке от Ахмэта" (по баксу за чашку) -- две дозы даже бомж себе позволить может
Это бесспорно. Я уверен, что каждый на этом форуме может себе это позволить. Спор ведь не об этом. Разговор о том, что государство потратило наши с вами деньги на неэффективную вакцину. И уплатили при этом цену сопоставимую с той же оксфордской. Потом они начнут прививать людей. Каждый второй, судя по статье, будет все равно болеть но в легкой или очень легкой форме. Он станет бессимптомным носителем вируса, и будет заражать тех, кто не привит. А таких будет подавляющее большинство. Потому что даже китайской вакцины закупили всего на несколько миллионов человек. А та вакцина, которая работает с эффективностью 90+ - будет продаваться в частных клиниках или главврачами госбольниц, но уже не по 18 баксов, а по 180 за дозу.а в начале самом (вспоминаем цены на маски и антисептики год назад) и по 300, а может и по 500 долларов за дозу. И будет через год следующая ситуация. часть населения все равно переболеет - половина привитых Синоваком и остальные вообще не привитые. Счастливые обладатели Лексусов, Ренджиков и Мерсов привьются нормальными вакцинами. А оставшиеся 40-50% населения так и будет ходить в масках и жить от локдауна до локдауна