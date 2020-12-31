Ефективна всього на 50,4%: нові дані про китайську...

Додано: Чет 14 січ, 2021 11:36

_hunter написав: Да пофиг: что главное -- это не стоимость "колеса от Майбаха" или "фары от Кайена". Даже если считать в чашках кофе "в ларьке от Ахмэта" (по баксу за чашку) -- две дозы даже бомж себе позволить может Да пофиг: что главное -- это не стоимость "колеса от Майбаха" или "фары от Кайена". Даже если считать в чашках кофе "в ларьке от Ахмэта" (по баксу за чашку) -- две дозы даже бомж себе позволить может

Это бесспорно. Я уверен, что каждый на этом форуме может себе это позволить. Спор ведь не об этом. Разговор о том, что государство потратило наши с вами деньги на неэффективную вакцину. И уплатили при этом цену сопоставимую с той же оксфордской. Потом они начнут прививать людей. Каждый второй, судя по статье, будет все равно болеть но в легкой или очень легкой форме. Он станет бессимптомным носителем вируса, и будет заражать тех, кто не привит. А таких будет подавляющее большинство. Потому что даже китайской вакцины закупили всего на несколько миллионов человек. А та вакцина, которая работает с эффективностью 90+ - будет продаваться в частных клиниках или главврачами госбольниц, но уже не по 18 баксов, а по 180 за дозу.а в начале самом (вспоминаем цены на маски и антисептики год назад) и по 300, а может и по 500 долларов за дозу. И будет через год следующая ситуация. часть населения все равно переболеет - половина привитых Синоваком и остальные вообще не привитые. Счастливые обладатели Лексусов, Ренджиков и Мерсов привьются нормальными вакцинами. А оставшиеся 40-50% населения так и будет ходить в масках и жить от локдауна до локдауна