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Степанов виступає за продовження
локдауну після 24 січня

Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:54

Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня

Пропонуємо до обговорення:
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив за продовження лоудауну в країні після 24 січня. Він упевнений, що для цього є підстави.

Дивися повний текст Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 11:54

Лохдаун это - на курорты можно, в магазин - нельзя. ИБД и больше ничего - эффективности 0, но все при деле.
RomanTik
 
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