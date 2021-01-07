Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив за продовження лоудауну в країні після 24 січня. Він упевнений, що для цього є підстави.
Дивися повний текст Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 11:54
Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня.
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:54
Лохдаун это - на курорты можно, в магазин - нельзя. ИБД и больше ничего - эффективности 0, но все при деле.
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