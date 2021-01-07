Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив за продовження лоудауну в країні після 24 січня. Він упевнений, що для цього є підстави.
Дивися повний текст Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 11:54
Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Степанов виступає за продовження локдауну після 24 січня.
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:54
Лохдаун это - на курорты можно, в магазин - нельзя. ИБД и больше ничего - эффективности 0, но все при деле.
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:28
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:34
Степанов считает себя бессмертным?! раз делает такие заявления...
Я, и все мои советники настаиваю на увольнении таких чиновников с такими заявлениями((
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:10
30% моих клиентов на курортах, перезвоните после 15-го.
Вчера прозванивал.
Если есть 2 недели выходных, то многие этим пользуются. Не спроста очередь на подъемник был.
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:14
Большой.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:19
забавный процент... -- был уверен, что проценты всегда арабскими цифрами пишутся.
ладно, спрошу по-другому: какой процент больше (сильно больше) -- постоянно катающихся по курортам или постоянно "шатающихся" по ТРЦ/кафешкам/киношкам/...?
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