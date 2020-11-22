RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ДБР відкрило справу стосовно
розтрати коштів ПриватБанку

ДБР відкрило справу стосовно розтрати коштів ПриватБанку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:00

ДБР відкрило справу стосовно розтрати коштів ПриватБанку

Пропонуємо до обговорення:
Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за ознаками кримінального злочину стосовно причетності до можливої розтрати коштів ПриватБанку на юридичні послуги посадовців держбанку та Національного банку.

Дивися повний текст ДБР відкрило справу стосовно розтрати коштів ПриватБанку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92045
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:00

Як вони посміли судитись з Коломойським(((
Cris
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 10.10.08
Подякував: 343 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:06

  Cris написав:Як вони посміли судитись з Коломойським(((

Внимательней прочитайте против кого справа))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23611
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1964 раз.
Подякували: 3200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:23

  detroytred написав:
  Cris написав:Як вони посміли судитись з Коломойським(((

Внимательней прочитайте против кого справа))

Так написано же, что израсходовали на борьбу с Беней - вот Беня и мстит через ГБР.
Ragnar
 
Повідомлень: 492
З нами з: 15.08.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві підірвали відділення ПриватБанку
R2 » Чет 24 гру, 2020 15:10
2 571
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 00:39
andrein
Плани ПриватБанку щодо технології FacePay і чат-ботів Viber
R2 » Нед 22 лис, 2020 11:21
1 206
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 лис, 2020 11:21
Igorenya
ВАКС закрив першу справу про недостовірне декларування...
R2 » Сер 04 лис, 2020 12:16
1 101
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:16
mapamapa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (462)
13.01.2021 13:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.