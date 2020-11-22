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ДБР відкрило справу стосовно розтрати коштів ПриватБанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:00
Пропонуємо до обговорення:
Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за ознаками кримінального злочину стосовно причетності до можливої розтрати коштів ПриватБанку на юридичні послуги посадовців держбанку та Національного банку.
Дивися повний текст ДБР відкрило справу стосовно розтрати коштів ПриватБанку
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R2
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:00
Як вони посміли судитись з Коломойським(((
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Cris
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:06
Cris написав:
Як вони посміли судитись з Коломойським(((
Внимательней прочитайте против кого справа))
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detroytred
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:23
detroytred написав: Cris написав:
Як вони посміли судитись з Коломойським(((
Внимательней прочитайте против кого справа))
Так написано же, что израсходовали на борьбу с Беней - вот Беня и мстит через ГБР.
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Ragnar
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