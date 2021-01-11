|
|
|
В Україні скасували низку пільг на електроенергію
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:18
Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП постановою від 6 січня 2021 скасувала ряд пільг на електроенергію.
Дивися повний текст В Україні скасували низку пільг на електроенергію
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92045
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:18
Так тримати! Загнати в ж*** всіх))) Молодці попереду тарифний майдан
-
a_kharuk
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 13.01.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:18
Нарешті
-
Всюдиносапхайчик
-
-
- Повідомлень: 638
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:19
Установлен двухтарифный счетчик день/ночь. Сегодня зашел в личный кабинет электроснабжающей компании. Показывает что с 01.01.2021 только один тариф - 1.68 грн/кВт*ч. Хотя 5 января заходил, то с 01.01.2021 было два тарифа: на день - 1,68, на ночь - 0,84. Быстренько подсуетились.
-
XsanyaX
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 28.02.14
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:35
XsanyaX написав:
Установлен двухтарифный счетчик день/ночь. Сегодня зашел в личный кабинет электроснабжающей компании. Показывает что с 01.01.2021 только один тариф - 1.68 грн/кВт*ч. Хотя 5 января заходил, то с 01.01.2021 было два тарифа: на день - 1,68, на ночь - 0,84. Быстренько подсуетились.
странно: у меня "ночной" остался. Что, хоть, за компания?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 3424
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:39
_hunter написав:
странно: у меня "ночной" остался. Что, хоть, за компания?
Миколаївська електропостачальна компанія.
-
XsanyaX
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 28.02.14
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:44
Двухзонную и трехзонную тарификацию никто не отменял, вроде
-
mvi
-
-
- Повідомлень: 194
- З нами з: 07.11.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: XsanyaX
і 0 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|13
|618
|
|
|1
|179
|
Вів 12 січ, 2021 11:22
p_a_l
|
|11
|804
|
|