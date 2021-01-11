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В Україні скасували низку
пільг на електроенергію

В Україні скасували низку пільг на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:18

В Україні скасували низку пільг на електроенергію

Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП постановою від 6 січня 2021 скасувала ряд пільг на електроенергію.

Дивися повний текст В Україні скасували низку пільг на електроенергію.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:18

Так тримати! Загнати в ж*** всіх))) Молодці попереду тарифний майдан
a_kharuk
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:18

Нарешті
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:19

Установлен двухтарифный счетчик день/ночь. Сегодня зашел в личный кабинет электроснабжающей компании. Показывает что с 01.01.2021 только один тариф - 1.68 грн/кВт*ч. Хотя 5 января заходил, то с 01.01.2021 было два тарифа: на день - 1,68, на ночь - 0,84. Быстренько подсуетились.
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:35

  XsanyaX написав:Установлен двухтарифный счетчик день/ночь. Сегодня зашел в личный кабинет электроснабжающей компании. Показывает что с 01.01.2021 только один тариф - 1.68 грн/кВт*ч. Хотя 5 января заходил, то с 01.01.2021 было два тарифа: на день - 1,68, на ночь - 0,84. Быстренько подсуетились.

странно: у меня "ночной" остался. Что, хоть, за компания?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:39

  _hunter написав:странно: у меня "ночной" остался. Что, хоть, за компания?

Миколаївська електропостачальна компанія.
XsanyaX
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:44

Двухзонную и трехзонную тарификацию никто не отменял, вроде
mvi
 
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