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В Україні скасували низку пільг на електроенергію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:13
_hunter написав:
А что именно непонятно? -- при отмене какой-либо "постановы" идет автоматический откат к предыдущей.
НКРЕКП подчиняется президенту, отчитывается ВР, а не кабмину. И тут теперь непонятно - кто главнее.
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XsanyaX
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Додано: Сер 13 січ, 2021 14:54
В частности, постановление №498 предусматривало для населения, проживающего в 30-километровой зоне вокруг АЭС, льготу на уровне 70% от действующего тарифа на электроэнергию.
Не льготу на уровне 70%, а тариф на уровне 70% (льготу на уровне 30%).
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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summacut
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