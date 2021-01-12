В частности, постановление №498 предусматривало для населения, проживающего в 30-километровой зоне вокруг АЭС, льготу на уровне 70% от действующего тарифа на электроэнергию.
Не льготу на уровне 70%, а тариф на уровне 70% (льготу на уровне 30%).
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Додано: Сер 13 січ, 2021 14:54
Не льготу на уровне 70%, а тариф на уровне 70% (льготу на уровне 30%).
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:59
Это как бы несколько ломает энеросистему и прилично меняет тарифы на свет, как минимум на 33%. Лично я перестану пользоваться бытовыми приборами после 23:00. Соответственно пиковые нагрузки на сеть возрастут. Хотя, если они атомку притушили, то им переживать и не за что ...
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:57
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:55
Re: В Україні скасували низку пільг на електроенергію
на Yasno сайте вроде тарифы 2,3 зонные остались, и в админке тоже
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:35
Ночной и не отменили:
... за наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки побутових споживачів проводяться за фіксованою ціною на електричну енергію, встановленою Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 (зі змінами затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1325).
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