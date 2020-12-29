Зростання споживчих цін в Україні прискорилося наприкінці 2020 року. Це відбувалося в умовах динамічного відновлення світової та української економіки.
Дивися повний текст Зростання цін прискорилося: НБУ назвав причини.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:35
Зростання цін прискорилося: НБУ назвав причини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зростання цін прискорилося: НБУ назвав причини.
Додано: Сер 13 січ, 2021 13:35
Как-то не понятно ...
экономика падает - цены растут.
экономика восстанавливается ... а у них - опять цены растут.
Может что-то у них в головах "не до росло" ??
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