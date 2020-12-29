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Зростання цін прискорилося: НБУ назвав причини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:35
Пропонуємо до обговорення:
Зростання споживчих цін в Україні прискорилося наприкінці 2020 року. Це відбувалося в умовах динамічного відновлення світової та української економіки.
Дивися повний текст Зростання цін прискорилося: НБУ назвав причини
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R2
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:35
Как-то не понятно ...
экономика падает - цены растут.
экономика восстанавливается ... а у них - опять цены растут.
Может что-то у них в головах "не до росло" ??
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a_kibets
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:47
a_kibets написав:
Как-то не понятно ...
экономика падает - цены растут.
экономика восстанавливается ... а у них - опять цены растут.
Может что-то у них в головах "не до росло" ??
Что непонятного? -- объем рынка не изменился, а число покупателей -- упало. Делим первое на второе -- что получается?
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_hunter
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Додано: Сер 13 січ, 2021 15:06
_hunter написав: a_kibets написав:
Как-то не понятно ...
экономика падает - цены растут.
экономика восстанавливается ... а у них - опять цены растут.
Может что-то у них в головах "не до росло" ??
Что непонятного? -- объем рынка не изменился, а число покупателей -- упало. Делим первое на второе -- что получается?
Если число покупателей уменьшилось, то и объем рынка стал меньше. А вот денег стало больше через продажу госбанкам ОВГЗ на 185 ярдов за 2020 г. (скрытая эмиссия) - имеем раскрутку инфляции.
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Ragnar
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Додано: Сер 13 січ, 2021 15:16
Ragnar написав:
Если число покупателей уменьшилось, то и объем рынка стал меньше
_hunter написав: a_kibets написав:
Как-то не понятно ...
экономика падает - цены растут.
экономика восстанавливается ... а у них - опять цены растут.
Может что-то у них в головах "не до росло" ??
Что непонятного? -- объем рынка не изменился, а число покупателей -- упало. Делим первое на второе -- что получается?
. А вот денег стало больше через продажу госбанкам ОВГЗ на 185 ярдов за 2020 г. (скрытая эмиссия) - имеем раскрутку инфляции.
Интересная логика: если на 7-й километр стало приезжать 100 человек, а не 1000 -- площадь рынка уменьшилась в 10 раз?..
Объем рынка = колличеству товара -- его сколько было -- столько и осталось.
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_hunter
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Додано: Сер 13 січ, 2021 15:27
_hunter написав: Ragnar написав:Если число покупателей уменьшилось, то и объем рынка стал меньше
. А вот денег стало больше через продажу госбанкам ОВГЗ на 185 ярдов за 2020 г. (скрытая эмиссия) - имеем раскрутку инфляции.
Интересная логика: если на 7-й километр стало приезжать 100 человек, а не 1000 -- площадь рынка уменьшилась в 10 раз?..
Объем рынка = колличеству товара -- его сколько было -- столько и осталось.
Объем рынка измеряется в объемах продаж в натуральном выражении, а не объемах производства и площадях рынков/магазинов. Можно хоть затарить все склады товарами под завязку - от этого объем рынка больше не станет.
Если следовать вашей логике, то кол-во товаров осталось прежним, а покупателей меньше (предложение без изменений/падение спроса) - почему цены растут?
Учите основы экономики (баланс спроса/предложения).
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Ragnar
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Додано: Сер 13 січ, 2021 15:44
Ragnar написав:
Объем рынка измеряется в объемах продаж в натуральном выражении
_hunter написав: Ragnar написав:Если число покупателей уменьшилось, то и объем рынка стал меньше
. А вот денег стало больше через продажу госбанкам ОВГЗ на 185 ярдов за 2020 г. (скрытая эмиссия) - имеем раскрутку инфляции.
Интересная логика: если на 7-й километр стало приезжать 100 человек, а не 1000 -- площадь рынка уменьшилась в 10 раз?..
Объем рынка = колличеству товара -- его сколько было -- столько и осталось.
, а не объемах производства и площадях рынков/магазинов. Можно хоть затарить все склады товарами под завязку - от этого объем рынка больше не станет.
Если следовать вашей логике, то кол-во товаров осталось прежним, а покупателей меньше (предложение без изменений/падение спроса) - почему цены растут?
Учите основы экономики (баланс спроса/предложения).
Именно. Но если число покупателей уменьшается -- для поддержания объема на том же уровне что нужно? -- увеличить сумму одной сделки.
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_hunter
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:02
_hunter написав:Объем рынка измеряется в объемах продаж в натуральном выражении
, а не объемах производства и площадях рынков/магазинов. Можно хоть затарить все склады товарами под завязку - от этого объем рынка больше не станет.
Если следовать вашей логике, то кол-во товаров осталось прежним, а покупателей меньше (предложение без изменений/падение спроса) - почему цены растут?
Учите основы экономики (баланс спроса/предложения).
_hunter написав:
Именно. Но если число покупателей уменьшается -- для поддержания объема на том же уровне что нужно? -- увеличить сумму одной сделки.
Для этого необходим платежеспособный спрос, который в условиях падения экономики и потери рабочих мест возможен только за счет вливания доп. денежной массы (без этого после повышения цен никто ничего брать не будет). Именно это было сделано через ОВГЗ и роздано в т. ч. в виде соц. выплат, увеличения ЗП чиновникам и бюджетникам, воровства из бюджета, что привело к инфляции.
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Ragnar
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:03
Для этого необходим платежеспособный спрос
Ragnar написав: _hunter написав:Объем рынка измеряется в объемах продаж в натуральном выражении
, а не объемах производства и площадях рынков/магазинов. Можно хоть затарить все склады товарами под завязку - от этого объем рынка больше не станет.
Если следовать вашей логике, то кол-во товаров осталось прежним, а покупателей меньше (предложение без изменений/падение спроса) - почему цены растут?
Учите основы экономики (баланс спроса/предложения).
Именно. Но если число покупателей уменьшается -- для поддержания объема на том же уровне что нужно? -- увеличить сумму одной сделки.
, который в условиях падения экономики и потери рабочих мест возможен только за счет вливания доп. денежной массы (без этого после повышения цен никто ничего брать не будет). Именно это было сделано через ОВГЗ и роздано в т. ч. в виде соц. выплат, увеличения ЗП чиновникам и бюджетникам, воровства из бюджета, что привело к инфляции.[/quote]
Так с ним (до определенного предела) все в порядке: просто кредиты на новые айФоны стали брать не на год, а на полтора...
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_hunter
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:26
_hunter написав:
Для этого необходим платежеспособный спрос
Ragnar написав: _hunter написав:Объем рынка измеряется в объемах продаж в натуральном выражении
, а не объемах производства и площадях рынков/магазинов. Можно хоть затарить все склады товарами под завязку - от этого объем рынка больше не станет.
Если следовать вашей логике, то кол-во товаров осталось прежним, а покупателей меньше (предложение без изменений/падение спроса) - почему цены растут?
Учите основы экономики (баланс спроса/предложения).
Именно. Но если число покупателей уменьшается -- для поддержания объема на том же уровне что нужно? -- увеличить сумму одной сделки.
, который в условиях падения экономики и потери рабочих мест возможен только за счет вливания доп. денежной массы (без этого после повышения цен никто ничего брать не будет). Именно это было сделано через ОВГЗ и роздано в т. ч. в виде соц. выплат, увеличения ЗП чиновникам и бюджетникам, воровства из бюджета, что привело к инфляции.
Так с ним (до определенного предела) все в порядке: просто кредиты на новые айФоны стали брать не на год, а на полтора...[/quote]
Возможно еще есть люмпены, которым дают портребкредиты, но рано или поздно наступает исчерпание платежеспособного спроса при убитой экономике.
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Ragnar
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