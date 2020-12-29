RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зростання цін прискорилося:
НБУ назвав причини

Зростання цін прискорилося: НБУ назвав причини
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:35

Зростання цін прискорилося: НБУ назвав причини

Пропонуємо до обговорення:
Зростання споживчих цін в Україні прискорилося наприкінці 2020 року. Це відбувалося в умовах динамічного відновлення світової та української економіки.

Дивися повний текст Зростання цін прискорилося: НБУ назвав причини.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92049
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:35

Как-то не понятно ...
экономика падает - цены растут.
экономика восстанавливается ... а у них - опять цены растут.
Может что-то у них в головах "не до росло" ??
a_kibets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41
З нами з: 14.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:47

  a_kibets написав:Как-то не понятно ...
экономика падает - цены растут.
экономика восстанавливается ... а у них - опять цены растут.
Может что-то у них в головах "не до росло" ??

Что непонятного? -- объем рынка не изменился, а число покупателей -- упало. Делим первое на второе -- что получается?
_hunter
 
Повідомлень: 3431
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:06

  _hunter написав:
  a_kibets написав:Как-то не понятно ...
экономика падает - цены растут.
экономика восстанавливается ... а у них - опять цены растут.
Может что-то у них в головах "не до росло" ??

Что непонятного? -- объем рынка не изменился, а число покупателей -- упало. Делим первое на второе -- что получается?

Если число покупателей уменьшилось, то и объем рынка стал меньше. А вот денег стало больше через продажу госбанкам ОВГЗ на 185 ярдов за 2020 г. (скрытая эмиссия) - имеем раскрутку инфляции.
Ragnar
 
Повідомлень: 496
З нами з: 15.08.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:16

  Ragnar написав:
  _hunter написав:
  a_kibets написав:Как-то не понятно ...
экономика падает - цены растут.
экономика восстанавливается ... а у них - опять цены растут.
Может что-то у них в головах "не до росло" ??

Что непонятного? -- объем рынка не изменился, а число покупателей -- упало. Делим первое на второе -- что получается?

Если число покупателей уменьшилось, то и объем рынка стал меньше. А вот денег стало больше через продажу госбанкам ОВГЗ на 185 ярдов за 2020 г. (скрытая эмиссия) - имеем раскрутку инфляции.

Интересная логика: если на 7-й километр стало приезжать 100 человек, а не 1000 -- площадь рынка уменьшилась в 10 раз?..
Объем рынка = колличеству товара -- его сколько было -- столько и осталось.
_hunter
 
Повідомлень: 3431
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:27

  _hunter написав:
  Ragnar написав:Если число покупателей уменьшилось, то и объем рынка стал меньше. А вот денег стало больше через продажу госбанкам ОВГЗ на 185 ярдов за 2020 г. (скрытая эмиссия) - имеем раскрутку инфляции.

Интересная логика: если на 7-й километр стало приезжать 100 человек, а не 1000 -- площадь рынка уменьшилась в 10 раз?..
Объем рынка = колличеству товара -- его сколько было -- столько и осталось.

Объем рынка измеряется в объемах продаж в натуральном выражении, а не объемах производства и площадях рынков/магазинов. Можно хоть затарить все склады товарами под завязку - от этого объем рынка больше не станет.
Если следовать вашей логике, то кол-во товаров осталось прежним, а покупателей меньше (предложение без изменений/падение спроса) - почему цены растут?
Учите основы экономики (баланс спроса/предложения).
Ragnar
 
Повідомлень: 496
З нами з: 15.08.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:44

  Ragnar написав:
  _hunter написав:
  Ragnar написав:Если число покупателей уменьшилось, то и объем рынка стал меньше. А вот денег стало больше через продажу госбанкам ОВГЗ на 185 ярдов за 2020 г. (скрытая эмиссия) - имеем раскрутку инфляции.

Интересная логика: если на 7-й километр стало приезжать 100 человек, а не 1000 -- площадь рынка уменьшилась в 10 раз?..
Объем рынка = колличеству товара -- его сколько было -- столько и осталось.

Объем рынка измеряется в объемах продаж в натуральном выражении, а не объемах производства и площадях рынков/магазинов. Можно хоть затарить все склады товарами под завязку - от этого объем рынка больше не станет.
Если следовать вашей логике, то кол-во товаров осталось прежним, а покупателей меньше (предложение без изменений/падение спроса) - почему цены растут?
Учите основы экономики (баланс спроса/предложения).

Именно. Но если число покупателей уменьшается -- для поддержания объема на том же уровне что нужно? -- увеличить сумму одной сделки.
_hunter
 
Повідомлень: 3431
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:02

  _hunter написав:Объем рынка измеряется в объемах продаж в натуральном выражении, а не объемах производства и площадях рынков/магазинов. Можно хоть затарить все склады товарами под завязку - от этого объем рынка больше не станет.
Если следовать вашей логике, то кол-во товаров осталось прежним, а покупателей меньше (предложение без изменений/падение спроса) - почему цены растут?
Учите основы экономики (баланс спроса/предложения).

  _hunter написав:Именно. Но если число покупателей уменьшается -- для поддержания объема на том же уровне что нужно? -- увеличить сумму одной сделки.

Для этого необходим платежеспособный спрос, который в условиях падения экономики и потери рабочих мест возможен только за счет вливания доп. денежной массы (без этого после повышения цен никто ничего брать не будет). Именно это было сделано через ОВГЗ и роздано в т. ч. в виде соц. выплат, увеличения ЗП чиновникам и бюджетникам, воровства из бюджета, что привело к инфляции.
Ragnar
 
Повідомлень: 496
З нами з: 15.08.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:03

  Ragnar написав:
  _hunter написав:Объем рынка измеряется в объемах продаж в натуральном выражении, а не объемах производства и площадях рынков/магазинов. Можно хоть затарить все склады товарами под завязку - от этого объем рынка больше не станет.
Если следовать вашей логике, то кол-во товаров осталось прежним, а покупателей меньше (предложение без изменений/падение спроса) - почему цены растут?
Учите основы экономики (баланс спроса/предложения).

Именно. Но если число покупателей уменьшается -- для поддержания объема на том же уровне что нужно? -- увеличить сумму одной сделки.

Для этого необходим платежеспособный спрос, который в условиях падения экономики и потери рабочих мест возможен только за счет вливания доп. денежной массы (без этого после повышения цен никто ничего брать не будет). Именно это было сделано через ОВГЗ и роздано в т. ч. в виде соц. выплат, увеличения ЗП чиновникам и бюджетникам, воровства из бюджета, что привело к инфляции.[/quote]
Так с ним (до определенного предела) все в порядке: просто кредиты на новые айФоны стали брать не на год, а на полтора...
_hunter
 
Повідомлень: 3431
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:26

  _hunter написав:
  Ragnar написав:
  _hunter написав:Объем рынка измеряется в объемах продаж в натуральном выражении, а не объемах производства и площадях рынков/магазинов. Можно хоть затарить все склады товарами под завязку - от этого объем рынка больше не станет.
Если следовать вашей логике, то кол-во товаров осталось прежним, а покупателей меньше (предложение без изменений/падение спроса) - почему цены растут?
Учите основы экономики (баланс спроса/предложения).

Именно. Но если число покупателей уменьшается -- для поддержания объема на том же уровне что нужно? -- увеличить сумму одной сделки.

Для этого необходим платежеспособный спрос, который в условиях падения экономики и потери рабочих мест возможен только за счет вливания доп. денежной массы (без этого после повышения цен никто ничего брать не будет). Именно это было сделано через ОВГЗ и роздано в т. ч. в виде соц. выплат, увеличения ЗП чиновникам и бюджетникам, воровства из бюджета, что привело к инфляции.

Так с ним (до определенного предела) все в порядке: просто кредиты на новые айФоны стали брать не на год, а на полтора...[/quote]
Возможно еще есть люмпены, которым дают портребкредиты, но рано или поздно наступает исчерпание платежеспособного спроса при убитой экономике.
Ragnar
 
Повідомлень: 496
З нами з: 15.08.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: warlamp і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Біолог розкрила причини мутації COVID-19
R2 » Нед 03 січ, 2021 09:40
1 162
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 січ, 2021 09:40
EKO
У Міненерго пояснили зростання тарифів на електроенергію... 1, 2
R2 » Вів 29 гру, 2020 15:14
19 2332
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 січ, 2021 22:24
nitro5
У Київраді розповіли, коли очікують зростання цін на...
R2 » Вів 29 гру, 2020 22:58
1 131
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 гру, 2020 22:58
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.