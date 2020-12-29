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Зростання цін прискорилося: НБУ назвав причини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 січ, 2021 20:17
виявляється безконтрольне підвищення комунальних цін олігархами і монополістами - це динамічне зростання української економіки.
це не нацбанк а сракабанька мудрагелів з хедеру.
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igorbuda52
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