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У JPMorgan розповіли, як запуск біткойн-ETF вплине на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:56
Пропонуємо до обговорення:
Стратеги JPMorgan вважають, що схвалення біткойн-ETF в США негативно позначиться на ціні першої криптовалюти в короткостроковій перспективі.
Дивися повний текст У JPMorgan розповіли, як запуск біткойн-ETF вплине на ціну біткойна
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:56
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fishman
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