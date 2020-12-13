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У JPMorgan розповіли, як
запуск біткойн-ETF вплине на...

У JPMorgan розповіли, як запуск біткойн-ETF вплине на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:56

У JPMorgan розповіли, як запуск біткойн-ETF вплине на...

Пропонуємо до обговорення:
Стратеги JPMorgan вважають, що схвалення біткойн-ETF в США негативно позначиться на ціні першої криптовалюти в короткостроковій перспективі.

Дивися повний текст У JPMorgan розповіли, як запуск біткойн-ETF вплине на ціну біткойна.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:56

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fishman
 
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