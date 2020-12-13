Стратеги JPMorgan вважають, що схвалення біткойн-ETF в США негативно позначиться на ціні першої криптовалюти в короткостроковій перспективі.
Дивися повний текст У JPMorgan розповіли, як запуск біткойн-ETF вплине на ціну біткойна.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:56
У JPMorgan розповіли, як запуск біткойн-ETF вплине на...
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Дивися повний текст У JPMorgan розповіли, як запуск біткойн-ETF вплине на ціну біткойна.
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:27
Покупая биткоин на миллиарды долларов нужно не забывать про то , что если китайцы в 12 часов ночи выключат свои асики, то биткоин превратится в тыкву.
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:15
andrein Тогда я расчехлю свой древний ноут и замайню без конкуренции от своего адреса и все вознаграждение от блока достанется мне
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:33
С чего бы они их выключат? Ацетону перепьют?
Такая логика из разряда "А если американцы спалят все доллары с серверами бирж и будут танцевать голыми при луне на пепелище, то Америке будет кирдык".
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