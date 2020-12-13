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У JPMorgan розповіли, як
запуск біткойн-ETF вплине на...

У JPMorgan розповіли, як запуск біткойн-ETF вплине на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:56

У JPMorgan розповіли, як запуск біткойн-ETF вплине на...

Пропонуємо до обговорення:
Стратеги JPMorgan вважають, що схвалення біткойн-ETF в США негативно позначиться на ціні першої криптовалюти в короткостроковій перспективі.

Дивися повний текст У JPMorgan розповіли, як запуск біткойн-ETF вплине на ціну біткойна.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:56

Послушай крупный фонд и сделай наоборот ;)
fishman
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:27

Покупая биткоин на миллиарды долларов нужно не забывать про то , что если китайцы в 12 часов ночи выключат свои асики, то биткоин превратится в тыкву. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:15

andrein Тогда я расчехлю свой древний ноут и замайню без конкуренции от своего адреса и все вознаграждение от блока достанется мне :)
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
spread
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:33

  andrein написав:Покупая биткоин на миллиарды долларов нужно не забывать про то , что если китайцы в 12 часов ночи выключат свои асики, то биткоин превратится в тыкву. :)

С чего бы они их выключат? Ацетону перепьют?
Такая логика из разряда "А если американцы спалят все доллары с серверами бирж и будут танцевать голыми при луне на пепелище, то Америке будет кирдык".
Dear_Sir
 
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  spread написав:andrein Тогда я расчехлю свой древний ноут и замайню без конкуренции от своего адреса и все вознаграждение от блока достанется мне :)

Пересчет сложности раз в 2 недели.
andrein
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