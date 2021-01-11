Дані аналітичного порталу ЛУН свідчать, що середня ціна за квадратний метр у Києві в грудні склала 27 700 грн.
Дивися повний текст Як змінились ціни на житло в новобудовах на кінець 2020 року (інфографіка).
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Додано: Сер 13 січ, 2021 14:59
Як змінились ціни на житло в новобудовах на кінець 2020...
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Дивися повний текст Як змінились ціни на житло в новобудовах на кінець 2020 року (інфографіка).
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:00
Откуда бралась минимальная цена?
По данным ЛУН и сейчас в некоторых новостройках есть цена по 17500 - например, ЖК Навигатор
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