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Як змінились ціни на житло в
новобудовах на кінець 2020...

Як змінились ціни на житло в новобудовах на кінець 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:59

Як змінились ціни на житло в новобудовах на кінець 2020...

Пропонуємо до обговорення:
Дані аналітичного порталу ЛУН свідчать, що середня ціна за квадратний метр у Києві в грудні склала 27 700 грн.

Дивися повний текст Як змінились ціни на житло в новобудовах на кінець 2020 року (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:00

Откуда бралась минимальная цена?
По данным ЛУН и сейчас в некоторых новостройках есть цена по 17500 - например, ЖК Навигатор
smart_analyst2017
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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