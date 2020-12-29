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ТОП-5 найпопулярніших моделей
серед нових автомобілів у...

ТОП-5 найпопулярніших моделей серед нових автомобілів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:27

ТОП-5 найпопулярніших моделей серед нових автомобілів у...

Пропонуємо до обговорення:
Впродовж грудня в Україні зареєстрували 9,7 тис. нових автомобілів. Це на 36% більше ніж у листопаді цього року.

Дивися повний текст ТОП-5 найпопулярніших моделей серед нових автомобілів у грудні.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:28

Этот рейтинг показывает только то, что в нашей стране "понты" рулят - купить на все деньги что есть единственную машину и стрелять сигареты чтоб по-курить, обслуживать на СТО "гараж от дяди Васи" - нищета во всей красе!
d_s_n
 
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