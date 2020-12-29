Впродовж грудня в Україні зареєстрували 9,7 тис. нових автомобілів. Це на 36% більше ніж у листопаді цього року.
Дивися повний текст ТОП-5 найпопулярніших моделей серед нових автомобілів у грудні.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 15:27
ТОП-5 найпопулярніших моделей серед нових автомобілів у...
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Дивися повний текст ТОП-5 найпопулярніших моделей серед нових автомобілів у грудні.
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:28
Этот рейтинг показывает только то, что в нашей стране "понты" рулят - купить на все деньги что есть единственную машину и стрелять сигареты чтоб по-курить, обслуживать на СТО "гараж от дяди Васи" - нищета во всей красе!
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:36
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