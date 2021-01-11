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Кабмін запровадить держрегулювання
ціни на газ: який...

Кабмін запровадить держрегулювання ціни на газ: який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:10

Кабмін запровадить держрегулювання ціни на газ: який...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд хоче запровадити державне регулювання цін на газ на період карантину або до завершення цього опалювального сезону.

Дивися повний текст Кабмін запровадить держрегулювання ціни на газ: який тариф пропонують.
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summacut
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:27

Re: Кабмін запровадить держрегулювання ціни на газ: який...

Сначала основательно своим хотелкам подняли цену, вне зависимости от закачанной летней, теперь сделаем акцию от государства для страждущих. Потом добавят в доставку, это ведь разные платежи.
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