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Кабмін запровадить держрегулювання
ціни на газ: який...

Кабмін запровадить держрегулювання ціни на газ: який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:10

Кабмін запровадить держрегулювання ціни на газ: який...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд хоче запровадити державне регулювання цін на газ на період карантину або до завершення цього опалювального сезону.

Дивися повний текст Кабмін запровадить держрегулювання ціни на газ: який тариф пропонують.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:10

С доставкой или без?
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:27

Re: Кабмін запровадить держрегулювання ціни на газ: який...

Сначала основательно своим хотелкам подняли цену, вне зависимости от закачанной летней, теперь сделаем акцию от государства для страждущих. Потом добавят в доставку, это ведь разные платежи.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:56

  summacut написав:С доставкой или без?


И без НДС тоже. Что-то подсказывает, что слуги народа опять хотят надуть свой народ:
для Киевской области будет: 6.99+20% + 1.74(доставка)=10.128грн куб.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:19

А как же рынок ? :) Прости им, ибо не ведают, что творят.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:05

Почему с 1 февраля?Что мешает снизить цену уже в январе.Хотя могли и в мае снизить.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:25

Вообще-то те, кто не поленился поднять пятую точку с дивана перешли на альтернативного поставщика и зафиксировали на год цену 6.44 с НДС без доставки. Хотя в принципе можно было и сидя на диване поменять поставщика. А теперь проспались, из оливье лица повынимали и ох..удивились, что газ уже по 10-11.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:27

Вот не понимаю я наше государство. Три года мурыжили закон про рынок газа, наконец он заработал, люди начали переходить к Нефтегазу от облгазов, тем самым избавляясь от посредников - типа Фирташа и прочих прихлебал. Тут раз и все - госрегулирование опять. Так зачем было весь этот механизм запускать?
777serg87
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:28

А как решается вопрос с тарифами на електроотопление?
lidiyabosiy
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:46

Re: Кабмін запровадить держрегулювання ціни на газ: який...

  DONALD написав:Вообще-то те, кто не поленился поднять пятую точку с дивана перешли на альтернативного поставщика и зафиксировали на год цену 6.44 с НДС без доставки.

Красиво поете :) Я дом купил 2 месяца назад и ... . И то что вы успели на поезд, не факт что вам продадут билет в следующем году ;)
Igorten
 
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