Уряд хоче запровадити державне регулювання цін на газ на період карантину або до завершення цього опалювального сезону.
Дивися повний текст Кабмін запровадить держрегулювання ціни на газ: який тариф пропонують.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:10
Кабмін запровадить держрегулювання ціни на газ: який...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін запровадить держрегулювання ціни на газ: який тариф пропонують.
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:27
Re: Кабмін запровадить держрегулювання ціни на газ: який...
Сначала основательно своим хотелкам подняли цену, вне зависимости от закачанной летней, теперь сделаем акцию от государства для страждущих. Потом добавят в доставку, это ведь разные платежи.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:56
И без НДС тоже. Что-то подсказывает, что слуги народа опять хотят надуть свой народ:
для Киевской области будет: 6.99+20% + 1.74(доставка)=10.128грн куб.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:05
Почему с 1 февраля?Что мешает снизить цену уже в январе.Хотя могли и в мае снизить.
Додано: Сер 13 січ, 2021 18:25
Вообще-то те, кто не поленился поднять пятую точку с дивана перешли на альтернативного поставщика и зафиксировали на год цену 6.44 с НДС без доставки. Хотя в принципе можно было и сидя на диване поменять поставщика. А теперь проспались, из оливье лица повынимали и ох..удивились, что газ уже по 10-11.
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:27
Вот не понимаю я наше государство. Три года мурыжили закон про рынок газа, наконец он заработал, люди начали переходить к Нефтегазу от облгазов, тем самым избавляясь от посредников - типа Фирташа и прочих прихлебал. Тут раз и все - госрегулирование опять. Так зачем было весь этот механизм запускать?
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:46
Re: Кабмін запровадить держрегулювання ціни на газ: який...
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