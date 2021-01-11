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Кабмін запровадить держрегулювання
ціни на газ: який...

Кабмін запровадить держрегулювання ціни на газ: який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:00

  DONALD написав:Вообще-то те, кто не поленился поднять пятую точку с дивана перешли на альтернативного поставщика и зафиксировали на год цену 6.44 с НДС без доставки. Хотя в принципе можно было и сидя на диване поменять поставщика. А теперь проспались, из оливье лица повынимали и ох..удивились, что газ уже по 10-11.

У Нафтогаза уже нет тарифа Годовой.
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:45

andrein зайдіть в свій робочий кабінет на https://my.gas.ua/ і підключіть собі річний тариф по ціні 6,45, навіщо нести такий брєд.
hlieviy
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:12

  DONALD написав:Вообще-то те, кто не поленился поднять пятую точку с дивана перешли на альтернативного поставщика и зафиксировали на год цену 6.44 с НДС без доставки.

Да даже и поставщика менять было не обязательно. Фирташевские облгазы с 15 по 31 августа предлагали купить нужный объем, который можно расходовать с октября по март включительно по 4,49 с НДС без доставки. Только в отличие от Нафтогаза, нужно было внести предоплату 100%
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:16

  hlieviy написав:andrein зайдіть в свій робочий кабінет на https://my.gas.ua/ і підключіть собі річний тариф по ціні 6,45, навіщо нести такий брєд.


Вы не в теме, дядя. Вам люди дело говорят, а вы бредом называете. Ознакомьтесь будь ласка https://gas.ua/uk/home/news/iz-1-sichny ... -kliientiv
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:37

  summacut написав:
  hlieviy написав:andrein зайдіть в свій робочий кабінет на https://my.gas.ua/ і підключіть собі річний тариф по ціні 6,45, навіщо нести такий брєд.


Вы не в теме, дядя. Вам люди дело говорят, а вы бредом называете. Ознакомьтесь будь ласка https://gas.ua/uk/home/news/iz-1-sichny ... -kliientiv

Не спорьте, вы оба правы, отличия только в нюансах:
Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» з 1 січня 2021 року призупиняє підключення тарифного плану «Річний» для нових клієнтів.

https://gas.ua/uk/home/news/iz-1-sichny ... -kliientiv

Доступні Тарифи {для подключенных на тариф "Месячный"}
Зображення
https://my.gas.ua/

P.S. Подтверждение о подключении к Нафтогазу я получил 10 января 2021 г.
yanyura
 
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