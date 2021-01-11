Кабмін запровадить держрегулювання ціни на газ: який...
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DONALD написав:Вообще-то те, кто не поленился поднять пятую точку с дивана перешли на альтернативного поставщика и зафиксировали на год цену 6.44 с НДС без доставки. Хотя в принципе можно было и сидя на диване поменять поставщика. А теперь проспались, из оливье лица повынимали и ох..удивились, что газ уже по 10-11.
DONALD написав:Вообще-то те, кто не поленился поднять пятую точку с дивана перешли на альтернативного поставщика и зафиксировали на год цену 6.44 с НДС без доставки.
Да даже и поставщика менять было не обязательно. Фирташевские облгазы с 15 по 31 августа предлагали купить нужный объем, который можно расходовать с октября по март включительно по 4,49 с НДС без доставки. Только в отличие от Нафтогаза, нужно было внести предоплату 100%
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)