Кабмін запровадить держрегулювання ціни на газ: який...
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DONALD написав:Вообще-то те, кто не поленился поднять пятую точку с дивана перешли на альтернативного поставщика и зафиксировали на год цену 6.44 с НДС без доставки. Хотя в принципе можно было и сидя на диване поменять поставщика. А теперь проспались, из оливье лица повынимали и ох..удивились, что газ уже по 10-11.
DONALD написав:Вообще-то те, кто не поленился поднять пятую точку с дивана перешли на альтернативного поставщика и зафиксировали на год цену 6.44 с НДС без доставки.
Да даже и поставщика менять было не обязательно. Фирташевские облгазы с 15 по 31 августа предлагали купить нужный объем, который можно расходовать с октября по март включительно по 4,49 с НДС без доставки. Только в отличие от Нафтогаза, нужно было внести предоплату 100%
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Доступно, но не для только лишь всех. Глянул в квитанции за полгода, получатель ТОВ Газопостачальна компанія Нафтогаз України ЄДРПОУ 40121452. Х.з., мож их десяток Нафтогазов и нужно быть подключенным к какому-то определенному. А может именно Вы подавали заявку на подключение к Нафтогазу до 31 декабря 2020 и поставили в заявке галочку о подключении к тарифу Месячный и Вам такое подключение доступно. А тот, кто не подавал заявку на подключение к Месячному (как я например, потому что на той квартире у меня из потребителей только плита), у тех и недоступно.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Спочатку добре підняли ціни,потім трохи знизили і кричать, що це перемога. А вартість доставку в два рази підняли, щоб фірташу і всій цій так званій "владі" було що виводити за кордон. Вважають всіх за дурнів. А чому всі мовчать про ціни на електроенергію(для опалення і нічний тариф)? Населення України перетворюється на рабів в колонії.
summacut Я живу в Херсонской области, той самой, где прежний поставщик Херсонрегионгаз объявил о прекращении поставки газа потребителям с 1 декабря 2020 и с этой даты пошла прямая поставка Нафтогазом на 60 дней. Может из-за этого так оперативно и идет оформление подключения к Нафтогазу? В моем поселке, с кем говорил, 5-7 дней максимум до получения ответа о подключении после подачи необходимых документов.
Заявку на подключение и документы (все через Инет) подал 5 января, и да, поставил галочку на "Месячный", т.к. у меня только газплита, 6-го получил ответ, что не все документы поданы (у меня 3 собственника квартиры - я, жена, дочка), позвонил на "горячую линию", там весьма компетентная девушка доступно объяснила, какие именно надо дослать, в этот же день, 6-го, дослал, 10-го в 22 часа без нескольких минут, пришло подтверждение. Сразу сделал кабинет, скрин для ответа сделан перед написанием поста, 13-го, в 23:31.
Вполне возможно, что у подключившихся по-разному и разные возможности, кто-то может перейти на "Годовой", кто-то нет. Т.е. однозначного ответа нет, и обвинять оппонента в неправде не должна ни одна из сторон.
Когда наконец кабин начент выплачивать населению прибыли от продажи украинского газа и электричества? Ведь украинский газ и газопроводы принадлежит всем гражданам Украины. Электростанции и линии электропередач построены за счет налогоплательщиков и тоже принадлежат всем гражданам.
Когда уже гражданам Украины начнут выплаты прибылей от продажи газа и электричества с 1991 по 2021 год?