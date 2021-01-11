Кабмін запровадить держрегулювання ціни на газ: який...

Додано: Чет 14 січ, 2021 10:34

summacut

Я живу в Херсонской области, той самой, где прежний поставщик Херсонрегионгаз объявил о прекращении поставки газа потребителям с 1 декабря 2020 и с этой даты пошла прямая поставка Нафтогазом на 60 дней. Может из-за этого так оперативно и идет оформление подключения к Нафтогазу? В моем поселке, с кем говорил, 5-7 дней максимум до получения ответа о подключении после подачи необходимых документов.



Заявку на подключение и документы (все через Инет) подал 5 января, и да, поставил галочку на "Месячный", т.к. у меня только газплита, 6-го получил ответ, что не все документы поданы (у меня 3 собственника квартиры - я, жена, дочка), позвонил на "горячую линию", там весьма компетентная девушка доступно объяснила, какие именно надо дослать, в этот же день, 6-го, дослал, 10-го в 22 часа без нескольких минут, пришло подтверждение. Сразу сделал кабинет, скрин для ответа сделан перед написанием поста, 13-го, в 23:31.



Вполне возможно, что у подключившихся по-разному и разные возможности, кто-то может перейти на "Годовой", кто-то нет. Т.е. однозначного ответа нет, и обвинять оппонента в неправде не должна ни одна из сторон .