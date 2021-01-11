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Кабмін запровадить держрегулювання
ціни на газ: який...

Кабмін запровадить держрегулювання ціни на газ: який...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 15:15

  хуторянка написав:а как быть тем кто построил газопровод за свои деньги?
а потом отдал его в собственность облгаза-иначе "трубу" не подключали(волки позорные)

Аж прямо "газопровод"? -- еще и до европейского хаба небось? -- никак им не быть -- тот километр (или сколько там той "трубочки") на общем фоне никому не интересен.
_hunter
 
Повідомлень: 3451
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