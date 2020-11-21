Кабінет міністрів затвердив мінімальний розмір окладу для держслужбовців у 2021 році - він має бути вищим за два прожиткових мінімуми.
Дивися повний текст Для держслужбовців затвредили мінімальний розмір окладу.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 17:54
Для держслужбовців затвредили мінімальний розмір окладу
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Дивися повний текст Для держслужбовців затвредили мінімальний розмір окладу.
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