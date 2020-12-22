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Японія заборонила в'їзд всім
іноземцям через коронавірус

Японія заборонила в'їзд всім іноземцям через коронавірус
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:21

Японія заборонила в'їзд всім іноземцям через коронавірус

Пропонуємо до обговорення:
Слідом за оголошенням надзвичайного стану в Японії вирішили розширити епідеміологічні обмеження і обмежити в'їзд всіх мандрівників, незалежно від ситуації з коронавірусом в їх країні.

Дивися повний текст Японія заборонила в'їзд всім іноземцям через коронавірус.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 18:21

О да, это японцам поможет. Вирус внутри и снаружи дома, время закалачивать двери.
Dear_Sir
 
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