Фізичні особи-підприємці зобов’язані сплачувати єдиний внесок не пізніше 19 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
Дивися повний текст Підприємці повинні сплатити ЄСВ не пізніше 19 січня на нові рахунки.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 19:13
Підприємці повинні сплатити ЄСВ не пізніше 19 січня на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підприємці повинні сплатити ЄСВ не пізніше 19 січня на нові рахунки.
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:30
Угу, предприниматели обязаны. И посмотреть сколько и куда они могут в личном кабинете налоговой в разделе "Стан розрахунків з бюджетом". Лично у меня там до сих пор прошлогодний номер счёта и никаких начислений ЕСВ за четвёртый квартал 2020го.
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