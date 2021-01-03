Фізичні особи-підприємці зобов’язані сплачувати єдиний внесок не пізніше 19 числа місяця, що настає за звітним кварталом.
Дивися повний текст Підприємці повинні сплатити ЄСВ не пізніше 19 січня на нові рахунки.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 19:13
Підприємці повинні сплатити ЄСВ не пізніше 19 січня на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підприємці повинні сплатити ЄСВ не пізніше 19 січня на нові рахунки.
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:13
цікаво, а де знайти ці нові рахунки і уточнити, чи вони правильні (якщо знайшов в інтернеті), якщо всі на карантині?...
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:30
Угу, предприниматели обязаны. И посмотреть сколько и куда они могут в личном кабинете налоговой в разделе "Стан розрахунків з бюджетом". Лично у меня там до сих пор прошлогодний номер счёта и никаких начислений ЕСВ за четвёртый квартал 2020го.
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:56
moveton а Вы отчетик по ЕСВ отправьте и за 4-й квартал 2020 сразу появятся начисления. Проверено на себе.
oleggg_ua можете звіритися з цими:
Додано: Сер 13 січ, 2021 20:39
AriMax, возможно. Вот только для отчёта у меня крайний срок в феврале. Тогда и платить? Кстати, на первые три квартала как-то налоговая справлялась и без моего отчёта.
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:10
Re: Підприємці повинні сплатити ЄСВ не пізніше 19 січня на..
Зайдите на офсайт налоговой,
раздел Бюджетные счета.
Там с конца прошлого года все счета.
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:14
moveton и у меня срок подачи отчета - февраль. Сейчас его в электр.виде на cabinet.tax.gov.ua удобно делать да и самый простой у меня. Грех не поклацать, пока карантинодаун Делайте, кгода удобно.
P.S.: не забывайте, если пользовались ЕСВ-льготой от государства в марте/апреле/мае, то показывайте нули в 4-й и 6-й колонках в эти месяцы.
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:21
AriMax, это у продавцов самое время, а я по обслуживанию телевидения. На него во время карантинодауна как раз самая жара. Не то, чтобы сложно сделать отчёт пораньше, но налоговая пусть как-то определится ждёт она его или нет, а не три квартала одним образом, а четвёртый другим. А если она мне раньше отчёта счёт не предъявляет, то зачем платить раньше?
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