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Підприємці повинні сплатити
ЄСВ не пізніше 19 січня на...

Підприємці повинні сплатити ЄСВ не пізніше 19 січня на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:13

Підприємці повинні сплатити ЄСВ не пізніше 19 січня на...

Пропонуємо до обговорення:
Фізичні особи-підприємці зобов’язані сплачувати єдиний внесок не пізніше 19 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Дивися повний текст Підприємці повинні сплатити ЄСВ не пізніше 19 січня на нові рахунки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:13

цікаво, а де знайти ці нові рахунки і уточнити, чи вони правильні (якщо знайшов в інтернеті), якщо всі на карантині?...
oleggg_ua
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:30

Угу, предприниматели обязаны. И посмотреть сколько и куда они могут в личном кабинете налоговой в разделе "Стан розрахунків з бюджетом". Лично у меня там до сих пор прошлогодний номер счёта и никаких начислений ЕСВ за четвёртый квартал 2020го.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:56

moveton а Вы отчетик по ЕСВ отправьте и за 4-й квартал 2020 сразу появятся начисления. Проверено на себе.

oleggg_ua можете звіритися з цими: https://taxer.ua/ru/directory/flpen/
AriMax
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:39

AriMax, возможно. Вот только для отчёта у меня крайний срок в феврале. Тогда и платить? Кстати, на первые три квартала как-то налоговая справлялась и без моего отчёта.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:10

Re: Підприємці повинні сплатити ЄСВ не пізніше 19 січня на..

oleggg_ua написав:цікаво, а де знайти ці нові рахунки і уточнити, чи вони правильні (якщо знайшов в інтернеті), якщо всі на карантині?...


Зайдите на офсайт налоговой,
раздел Бюджетные счета.
Там с конца прошлого года все счета.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:14

moveton и у меня срок подачи отчета - февраль. Сейчас его в электр.виде на cabinet.tax.gov.ua удобно делать да и самый простой у меня. Грех не поклацать, пока карантинодаун :) Делайте, кгода удобно.
P.S.: не забывайте, если пользовались ЕСВ-льготой от государства в марте/апреле/мае, то показывайте нули в 4-й и 6-й колонках в эти месяцы.
AriMax
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:21

AriMax, это у продавцов самое время, а я по обслуживанию телевидения. На него во время карантинодауна как раз самая жара. Не то, чтобы сложно сделать отчёт пораньше, но налоговая пусть как-то определится ждёт она его или нет, а не три квартала одним образом, а четвёртый другим. А если она мне раньше отчёта счёт не предъявляет, то зачем платить раньше? ;)
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:32

  oleggg_ua написав:цікаво, а де знайти ці нові рахунки і уточнити, чи вони правильні (якщо знайшов в інтернеті), якщо всі на карантині?...

На входных дверях налоговой
Зе-Чмо
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:33

  moveton написав:Угу, предприниматели обязаны. И посмотреть сколько и куда они могут в личном кабинете налоговой в разделе "Стан розрахунків з бюджетом". Лично у меня там до сих пор прошлогодний номер счёта и никаких начислений ЕСВ за четвёртый квартал 2020го.

У меня в Приват24 сохраненные проплаты по старым счетам пропали.
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
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