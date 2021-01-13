Підприємці повинні сплатити ЄСВ не пізніше 19 січня на...

Чтобы потом не платить со штрафом. Вы потом налоговой фиг что докажете.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:35
Чтобы потом не платить со штрафом. Вы потом налоговой фиг что докажете.
Зе-Чмо
03.11.20 - Позор американской демократии. Честных выборов нет, демократии нет, свободы слова нет, да самой свободы нет, сплошная ложь. Сам Трамп прозрел от такой демократии. Всех собак навешали. Позор. В Белоруссии нельзя, а в Штатах можно.
Додано: Чет 14 січ, 2021 12:08
Ежемесячно авансовым платежом за прошлый месяц. В мемориз!
Налоговиков точно на этой планете выращивают?
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:06
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