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Програміст із США забув пароль
і може втратити біткойни...

Програміст із США забув пароль і може втратити біткойни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:37

Програміст із США забув пароль і може втратити біткойни...

Пропонуємо до обговорення:
Програміст з Сан-Франциско Стефан Томас використовував вісім з десяти спроб розблокувати накопичувач IronKey.

Дивися повний текст Програміст із США забув пароль і може втратити біткойни на $240 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 19:40

Наверно у него в голове постоянно играет мотив
Dalida & Alain Delon - Paroles Paroles
RomanM
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