Програміст з Сан-Франциско Стефан Томас використовував вісім з десяти спроб розблокувати накопичувач IronKey.
Дивися повний текст Програміст із США забув пароль і може втратити біткойни на $240 мільйонів.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 19:37
Програміст із США забув пароль і може втратити біткойни...
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Дивися повний текст Програміст із США забув пароль і може втратити біткойни на $240 мільйонів.
Додано: Сер 13 січ, 2021 19:40
Наверно у него в голове постоянно играет мотив
Dalida & Alain Delon - Paroles Paroles
Додано: Сер 13 січ, 2021 20:57
Ничего, теперь снимет обучающее видео, как теряется крипта. Может и будет настолько популярным, чтобы 240 лям зелени отбить.
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