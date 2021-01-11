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Найпопулярніші електромобілі
на українському ринку

Найпопулярніші електромобілі на українському ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:23

Найпопулярніші електромобілі на українському ринку

Пропонуємо до обговорення:
У грудні 2020 року український автопарк поповнили 632 електромобіля, що на 8% більше, ніж роком раніше

Дивися повний текст Найпопулярніші електромобілі на українському ринку.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:23

"В то же время, лучший результат в продажах новых электрокаров принадлежит автомобилю AUDI E-Tron, который выбрали 122 покупателя." - именно поэтому продолжаю покупать акции VW.
Dear_Sir
 
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