У грудні 2020 року український автопарк поповнили 632 електромобіля, що на 8% більше, ніж роком раніше
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Додано: Сер 13 січ, 2021 20:23
Найпопулярніші електромобілі на українському ринку
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Дивися повний текст Найпопулярніші електромобілі на українському ринку.
Додано: Сер 13 січ, 2021 20:23
"В то же время, лучший результат в продажах новых электрокаров принадлежит автомобилю AUDI E-Tron, который выбрали 122 покупателя." - именно поэтому продолжаю покупать акции VW.
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