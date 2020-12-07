За 11 місяців відплив ПІІ з України становив близько 200 млн доларів США.
Дивися повний текст Приплив іноземних інвестицій в Україну зупинився - Данилишин.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 22:15
Приплив іноземних інвестицій в Україну зупинився - Данилишин
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Дивися повний текст Приплив іноземних інвестицій в Україну зупинився - Данилишин.
Додано: Сер 13 січ, 2021 23:03
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