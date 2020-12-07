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Приплив іноземних інвестицій в
Україну зупинився - Данилишин

Приплив іноземних інвестицій в Україну зупинився - Данилишин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:15

Приплив іноземних інвестицій в Україну зупинився - Данилишин

Пропонуємо до обговорення:
За 11 місяців відплив ПІІ з України становив близько 200 млн доларів США.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:15

Это они про ОВГЗ так поют?
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:03

  straponesa написав:Это они про ОВГЗ так поют?

ОВГЗ это вообще из другой оперы.
Dear_Sir
 
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