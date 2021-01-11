Отримувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, а тим, кому буде складно оплачувати ЖКП, можуть звернутися для оформлення субсидії.
Дивися повний текст Мінсоцполітики обіцяє збільшити субсидії через підвищення тарифів на комуналку.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 23:26
Мінсоцполітики обіцяє збільшити субсидії через...
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Дивися повний текст Мінсоцполітики обіцяє збільшити субсидії через підвищення тарифів на комуналку.
Додано: Сер 13 січ, 2021 23:26
Январские повышения цены на газ субсидиями не компенсируют. Потому что субсидии наг газ будут расчитывать по цене Нафтогаза -около 7,22 грн/м3 В то время как основная масса субсидиантов получает газ через бывшие облгазы которые сейчас принадлежат Фирташу.( он владеет 70% облгазов Украины). А Фирташ продает газ по цене около 10 грн/м3
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