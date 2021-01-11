RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінсоцполітики обіцяє
збільшити субсидії через...

Мінсоцполітики обіцяє збільшити субсидії через...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:26

Мінсоцполітики обіцяє збільшити субсидії через...

Пропонуємо до обговорення:
Отримувачі субсидій не відчують підвищення тарифів, а тим, кому буде складно оплачувати ЖКП, можуть звернутися для оформлення субсидії.

Дивися повний текст Мінсоцполітики обіцяє збільшити субсидії через підвищення тарифів на комуналку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92055
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:26

Январские повышения цены на газ субсидиями не компенсируют. Потому что субсидии наг газ будут расчитывать по цене Нафтогаза -около 7,22 грн/м3 В то время как основная масса субсидиантов получает газ через бывшие облгазы которые сейчас принадлежат Фирташу.( он владеет 70% облгазов Украины). А Фирташ продает газ по цене около 10 грн/м3
vtsyban2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alibob і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Японія заборонила в'їзд всім іноземцям через коронавірус
R2 » Сер 13 січ, 2021 18:21
1 55
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 18:21
Dear_Sir
Арахамія анонсував антикризовий план через високі тарифи
R2 » Пон 11 січ, 2021 18:03
8 542
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 січ, 2021 18:22
Kudrjavuy
Глава Мінсоцполітики розповіла, хто отримає надбавку до...
R2 » П'ят 08 січ, 2021 17:16
1 173
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 січ, 2021 17:16
olegbagrin770

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (28534)
14.01.2021 01:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.