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НБУ оновив рейтинг
прибутковості банків

НБУ оновив рейтинг прибутковості банків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:38

НБУ оновив рейтинг прибутковості банків

Пропонуємо до обговорення:
Платоспроможні банки України за січень-листопад 2020 року отримали 43,347 млрд гривень прибутку після оподаткування.

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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 08:38

Як у и успішними заробляючи на пірамідах овгз
chudoudodelt
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